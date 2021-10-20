Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da bir otomobilin direksiyon bölümünün altında kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da bir otomobilin direksiyon bölümünün altında 376 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen aracı takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda, aracın direksiyon bölümünün altına gizlenmiş 376 gram kokain bulundu.
Uyuşturucu kuryesi olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü M.S.K. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kütahya
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