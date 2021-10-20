Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Ataşehir'de seyir halinde olan İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Ataşehir'de Ayazoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, aniden yaya geçidine çıkarak karşıya geçmeye çalışan motosiklete çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, motosiklette ve otobüsün ön camında hasar oluştu.
Caddede oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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