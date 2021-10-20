Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede yetiştirilen zeytinin kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

İlçenin hem yağlık hem de salamuralık zeytin konusunda hak ettiği yere geleceğini aktaran İlhan, bu konuda ciddi çalışmaların yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından kadınlara zeytin ve turşu yapımı konusunda bilgi verildi.