Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya’da polisin bir kamyonda yaptığı aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Kütahya’da polisin bir kamyonda yaptığı aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, Afyonkarahisar Karayolu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan F. E. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu Kaçakçılık
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