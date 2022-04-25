Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da örtü yangını söndürüldü
Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Yeniceşeyler köyü Aşıklar mevkisi Buynuzlupınar ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Yangında 3 hektarlık örtü alanı zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Etiketler: Bolu Orman Yangını Yangın
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