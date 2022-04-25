Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
[FotoğraF: AA]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer ve Emek mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler Ş.K, E.A, O.G, H.K. ile B.T. yakalandı.
Zanlılara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 50,44 gram metamfetamin, 399,61 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 4 tabanca ve 6 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Ş.K, E.A, O.G. ile H.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Eskişehir Uyuşturucu
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