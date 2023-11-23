Kütahya’da bir evde 1’i kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesi üzerinde İ.Ö. isimli şahıstan 1 adet sustalı bıçak, 1 adet el yapımı tabanca, şarjörü ve 8 adet fişek ele geçirilmiştir.



Soruşturma çerçevesinde şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 121 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 30 adet kurusıkı fişek, 4 adet fişek, 3 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.