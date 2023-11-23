Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 23.11.2023 13:48

Kütahya’da bir evde 1’i kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi

Kütahya’da evinde ve üzerinde yapılan aramada, 1’i kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Kütahya’da bir evde 1’i kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesi üzerinde İ.Ö. isimli şahıstan 1 adet sustalı bıçak, 1 adet el yapımı tabanca, şarjörü ve 8 adet fişek ele geçirilmiştir.

Soruşturma çerçevesinde şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 121 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 30 adet kurusıkı fişek, 4 adet fişek, 3 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 

ETİKETLER
Kütahya
Sıradaki Haber
Bitlis'te 30 yıl önce teröristlerce şehit edilen öğretmen çiftin ismi okulda yaşatılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
14:21
Denizli'de turistleri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 30 yaralı
14:10
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:54
X'te başlıklara yeniden yer verilecek
13:51
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
13:45
Sinemalarda bu hafta
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
FOTO FOKUS
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ