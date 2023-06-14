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Güncel
İHA 14.06.2023 10:24

Kütahya Valiliği’nden telefon yoluyla dolandırıcılık uyarısı

Kütahya Valiliği, vatandaşları telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Kütahya Valiliği’nden telefon yoluyla dolandırıcılık uyarısı

Son günlerde ildeki üst düzey yöneticilerinin isimleri kullanılarak, ihtiyaç sahipleri, engelli ve hastalara yardım etmek amacıyla, iş insanlarına hesap bilgileri verilmek suretiyle, para, yardım talep edildiği bilgisi alındığı belirtilen açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra karşılanmaktadır. Hiçbir surette telefonla aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır. Bu gibi isteklere kesinlikle itibar edilmeyerek, Valiliğimiz ve Emniyet Birimlerimizin ivedi şekilde haberdar edilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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