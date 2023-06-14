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Güncel
İHA 14.06.2023 10:13

Cizre’de 22 adrese şafak operasyonu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 22 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Cizre’de 22 adrese şafak operasyonu

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen deliller sonrası harekete geçerek, ilçe genelinde bulunan 22 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı, Özel Harekât Polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerin üst ve ev aramalarında 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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