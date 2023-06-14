Kazdağları’nın kekikleri hasat edilmeye başlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir turizm işletmesinin sahibi Hasan Demiraslan'ın organize ettiği programda davetliler, hasat ettikleri dağ kekiklerinden, kekik suyu, yağı, kekik çayı, kekik limonatası, kekikli zeytinyağı sabunu yaptı.



Hasan Demiraslan:



“Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz kekik hasadı etkinliğimizi icra ediyoruz şu anda. Türkiye'de ilk bir ilke imza atıyoruz hep beraber tüm misafirlerimize viraz önce dünyanın cenneti, en güzel noktası Kazdağları’nda Kavurmacılar köyünde kekik topladık, kekik. hasadımızı yaptık ve biraz önce de hocamla birlikte Bahadır hocamla birlikte geleneksel yöntemlerle bakır ibriklerde iyi dilek temennilerimizi, iyi dualarımızla, temennilerimizle kekiklerimizi topladığımız kekiklerimizi ibriğe atarak buradan geleneksel yöntemle kekik suyunu ve yağını ayrıştırıyoruz. Bin bir derde şifa” dedi.





Kekik hasat organizasyonuna ktılan oyuncu Açelya Akkoyun “Bir kere Kazdağları'nın bu ülkenin gerçekten ciğerleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bütün ormanlarımız öyle. Ama buradaki tabii ki flora çok zengin ve çeşitlilik var. Kekik zamanı, kekik eylül - ekimde biz zeytine geliyoruz. Zeytin. Ama bu kekiğin sanırım buradaki rahiyası bütün ve doğaya bir de denizle birleşince, iyotla birleşince daha da başkalaşıyor. Buraya geldiğimizi sevgili Hasan Bey ve 774 ailesi, Aslında biz burada bir kekik festivaline geliyoruz gibi hissettik ama aslında kekik hasatı. Biz birden festival yaptık çünkü onu hissettirdi bize. Bir çok alanda kullanılıyor zeytinyağı ile kekik birleşiyor. Zaten doğada bir şey bütünse bence burada bir işaret vardır. Aynı toprakta kekik ile zeytin de çıkıyorsa mutlaka zeytin ile kekiğin birleşimi insana faydalıdır diye şifa olsun diye düşünüyorum. O yüzden ben Kazdağları’na mutlaka, ülkemizin her yerine gidilmesini öneriyorum. Ama bu aylarda ve eylül- ekimde mutlaka buradan geçip burada bir anı ve kendine bir armağan bırakmalı insanlar, aileler diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.Kekik ve ürünlerinin sindirim ve bağışıklık sistemi için önemli olduğunu ifade eden Tıbbi Aromatik Bitkiler Uzmanı Bahadır Yılmaz:“Öncelikle Hasan beye çok teşekkür ediyorum bölgemize kekik terapi merkezini kazandırdığından dolayı ve böyle güzel bir şenliğe imza attığından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Şu anda biz burada ne yapıyoruz ondan bahsetmek istiyorum kısaca. Şu anda geleneksel yöntemle kekik distilasyonu yapıyoruz. Doğadan toplamış olduğumuz değerli misafirlerimizi toplamış olduğu kekikleri getirdik burada distilasyon kazanımıza iyi niyetlerle attık. Bol şifa getirmesi bakımından da distilasyonumuzu başlattık. Buradan elde etmiş olduğumuz kekik yağı ve kekik suyu ile birlikte katılımcılara kış döneminde bilhassa sindirim sistemlerinde ve solunum yollarındaki enfeksiyonlara karşı mücadele etmesini sağlayacak olan yardımcı dünyada da en geçerli bitki olan kekik bitkisinden yağını ve sütünü vereceğiz”