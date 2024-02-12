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Güncel
İHA 12.02.2024 15:29

Kütahya Şehir Hastanesinde son testler yapılıyor

28 Şubat günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulacak olan Kütahya Şehir Hastanesinde test çalışmaları devam ediyor.

Kütahya Şehir Hastanesinde son testler yapılıyor

Vali Musa Işın, 610 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Tamamlanma aşamasına gelen hastanede kontrol ve devreye alma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Vali Işın, hastanenin yakın zamanda hizmete alınacağını müjdeledi.

Hastanenin şubat ayı içerisinde hizmete alınmasının hedeflendiğini aktaran Işın, “Şu anda son aşamadayız ve inşallah bu ayın sonunda tamamen bitirip hizmete açacağız” dedi.

Yüklenici firmanın büyük kısmının tedariklerini tamamladığını belirten Vali Işın, “Yüklenici firma büyük kısmının tedariklerini tamamladı ve medikal cihazlar yerleştirildi. Testlerin büyük kısmı da tamamlandı. İnşallah bu ayın sonunda hastanemizi hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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