Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya Domaniç’e mevsimin ilk karı yağdı
Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, sabahın erken saatlerinde başlayan Mevsimin ilk kar yağışı karayolunu Beyaza Bürüdü.
Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı.
Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Kütahya
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