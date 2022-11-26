2 gündür aralıklarla yağan yağmur, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı dağ köylerinde ve yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hizan ilçesine bağlı Ballı köyünde etkili olan yağmur sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah uyanan ve beyaz örtü ile karşılaşan köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karın bu yıl erken yağdığını belirten köylüler, hazırlıksız yakalandıklarını ifade ettiler.

Öte yandan, kar yağışını fırsat bilen çocuklar da kartopu oynayarak yağan karın keyfini çıkardı.