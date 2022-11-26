Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bitlis’te kar yağışı etkili oldu, dağ köyleri beyaza büründü
Bitlis’te hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü.
2 gündür aralıklarla yağan yağmur, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı dağ köylerinde ve yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hizan ilçesine bağlı Ballı köyünde etkili olan yağmur sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.
Sabah uyanan ve beyaz örtü ile karşılaşan köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karın bu yıl erken yağdığını belirten köylüler, hazırlıksız yakalandıklarını ifade ettiler.
Öte yandan, kar yağışını fırsat bilen çocuklar da kartopu oynayarak yağan karın keyfini çıkardı.
Etiketler: Bitlis
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