Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isparta’da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Isparta’da jandarma ekipleri hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan takip sonucunda ‘Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs saklandığı yerde yakalandı.
F.G. işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Isparta
Son Haberler
- 12:29
- 12:11
- 12:17
- 11:48
- 11:48
Sıradaki Haber
"Muş Altın Lale Ödülleri" sahiplerini buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz