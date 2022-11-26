İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan takip sonucunda ‘Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs saklandığı yerde yakalandı.

F.G. işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.