Vali Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, protokol üyeleri, siyasi partilerin ve STK’ların temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş Valilik önünden başlayıp Fatih Parkında tamamlandı.

Hafif yağmur yağışı altında gerçekleşen yürüyüş boyunca ellerinde döviz taşıyan katılımcılar daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Fatih Parkında oluşturulan stantlarda incelemelerde bulundu, katılımcılara karanfil dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımının da yapıldığı programda kadına yönelik şiddetle mücadele gününde Gümüşhane’de farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Vali Taşbilek, “Gümüşhanemizden kadının bizim toplum yapımız için, ülkemiz için, medeniyetimiz için, insanlık için ne kadar kıymetli olduğunu ifade edebilmek için “Kadına el kalkamaz” sloganı çerçevesinde, kadına yönelik her türlü şiddetin kabul edilemeyeceğini, kabul edilmemesi gerektiğini belirtmek maksadıyla bir araya geldik” dedi.

Türk kültür ve medeniyetinde kadınları her zaman baş tacı yapan gerek devlet yönetiminde gerek toplumsal hayatta kadını her şeyin odağı, yuvanın sahibi yapan bir anlayışın hakim olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, “Cennetin annelerin ayağının altında olduğunu ifade eden, müjdeleyen bir anlayış. Bu düstur içerisinde güzel Gümüşhanemizden diyoruz ki kadına asla el kalkamaz. Kadınlar bizim en kıymetli, en şerefli, en onurlu varlıklarımızdır. Kadınlar bizim annelerimiz, kız kardeşlerimizdir, eşlerimiz. Onların toplum içerisinde en üst düzeyde en iyi konumda konumlanması bizim devlet geleneğimizdir” diye konuştu.

Devlet yetkililerinin de de en büyük hedefinin toplumda kadına karşı sıfır tolerans, şiddete karşı sıfır toleransın uygulandığını dile getiren Vali Taşbilek, “Gümüşhane'den kadınlarımıza, annelerimize, eşlerimize, kızlarımıza, çocuklarımıza öf bile demediğimiz, demeyeceğimiz bir toplumsal anlayış bizim için çok kıymetli. Güzel Gümüşhane'nin değerli insanları da zaten irfan medeniyeti irfan kültürü içerisinde kadınlarına her daim sevgiyi, saygıyı, muhabbeti en önde gösteren şehirlerden birisi. Sıfır toleransla kadınlarımızın, kızlarımızın incinmediği bir Gümüşhane’de, Türkiye’de, dünyada yaşamak dileğini buradan ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.