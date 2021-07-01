Belediye Başkanı Alim Işık, kent merkezindeki Bölücek Mahallesi'nde yürütülen asfaltlama çalışmalarını inceleyerek birim amirlerinden bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Işık, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Vatandaşların kent genelinde daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke serim çalışmalarını sürdürüyoruz. Şehir genelinde pek çok noktada eş zamanlı olarak yol yapım işlerini sürdüren belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede hızlı ve etkin çalışmalarıyla konforlu ve güvenli yollar oluşturuyor. Son olarak Bölücek Mahallesi’nde yapılan asfalt serim çalışmasını yerinde inceledik ve saha ekiplerimize kolaylıklar diledik. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinledik."

Işık, benzer çalışmaları ihtiyaç olan her mahallede yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.