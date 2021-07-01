Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında 2018 yılında Şebinkarahisar ilçesinde 10 dekar, 2019'da Çamoluk ilçesinde de 4 dekar alanda lavanta bahçeleri kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, proje ile çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirilmek, farkındalık oluşturmak ve bölge ekonomisine katma değer kazandırmasının amaçlandığı ifade edildi.

Lavantaların gelişimlerinin istenilen düzeye geldiği ve çiçeklerini açarak görsel oluşturmaya başladığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Yapılan bu demonstrasyon çalışmaları neticesinde, tesis edilen lavanta bahçelerine çiftçilerimizden yoğun bir ilgi ve talep gelmeye başlamıştır. Proje kapsamında yüksek kesimdeki ilçelerimizde önümüzdeki yıllarda lavanta üretiminin yaygınlaştırılarak hem görsel amaçlı kırsal turizmi geliştirmek hem de lavanta balı ile lavanta yağı üretiminin yapılması hedeflenmektedir."