Valilikten yapılan açıklamaya göre, "İzmir Deprem Master Planı" toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, deprem konusunda tüm kesimlere iş birliği içerisinde çalışma çağrısında bulundu.

Kentte 2020 yılında büyük bir deprem yaşandığını ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Vali Köşger, İzmir'in Türkiye'deki metropoller arasında deprem riski en yüksek şehirlerden biri olduğunu kaydetti.

Yavuz Selim Köşger, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altında canlı fay hatları bulunan bir şehirde yaşıyoruz. Zayıf taraflarımızdan biri bir iş başımıza gelmeden çok ciddiye almıyoruz. Afete maruz kalınca olayı ciddiye alıp o anda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğal afetler, önceden hazırlık ve çalışma yapılması, gerçekler neyse tespit edilerek ona göre önlem alınması gereken durumlardır. İzmir'in canlı fay hatları nerededir, en son ne zaman hareket göstermiştir, periyodik ritmi nedir, ne kadar şiddette deprem üretebilir? Cevaplarını bilirsek yapılaşmayı, kentin gelişmesini ona göre planlar, ona göre çalışırız. Yapılması gereken esasen budur. Bildiğim kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları var. Bizde AFAD olarak, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) adı altında çalışmalar yürütüyoruz. Burada ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler alacağız. Hep birlikte herhangi bir çekişmenin tarafı olmadan, teknik ve iş birliği içerisinde bu çalışmaları yürütmemiz gerekiyor."

Toplantıya, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve diğer ilgililer katıldı.