Kuş fotoğrafçılarının cenneti: Aladağlar Milli Parkı

Ender gözlemlenebilen kuş türlerinin görülebildiği Aladağlar Milli Parkı ve Niğde Akkaya Barajı'ndaki doğal zenginlik, fotoğrafçılar ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

2 yıldır kuş fotoğrafçılığı yapan Ömer Kilit, "Bir yıldır kayıt tutuyorum. Bizim uluslararası arenada çekimlerimizi paylaştığımız bir internet sitesi var ve oradan paylaşımlarımı kaydediyorum. Dünyadaki herkesin kaydettiği türleri görebiliyorsunuz, çok faydalı bir platform. Niğde'de şu ana kadar 173 kuş türü görüntüledim. Resmi kayıtlarda şu ana kadar Niğde’de 265 civarı kayıtlı kuş türü var. Bunun da yüzde 90’ı yurt dışından gelen kayıtçıların, gözlemcilerin girdiği kayıtlar" dedi.

Üreme döneminde dikkatli olunmalı

Kuş gözlemi yapacak ve fotoğraflayacak kişilerin hassas olması ve kuşları doğal ortamlarında rahatsız etmemesi gerektiğini vurgulayan Kilit, "Şu an göç ve üreme dönemleri başlıyor. Bastığımız yere bile dikkat etmemiz gerekir, orada kuşların yumurtası olabilir tam üreme dönemlerinde. Onları rahatsız etmeden hareket etmeliyiz. Hem kuşları rahatsız etmemek hem de daha kaliteli fotoğraflar elde edebilmek için kamuflaj ağlarına giriyorum ben. Bu en doğru yöntem. Kuşlar doğayla bütünleştiğin zaman senin zaten varlığına fark etmiyorlar ve sana daha çok yaklaşıyor böylece daha güzel, kaliteli fotoğraflar çekiyorsun hem de onlara zarar vermemiş oluyorsun" diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Fatih Kızılkaya ise Niğde’nin çok farklı kuş türlerini gözlemleyebilme açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Kızılkaya, "Akkaya Barajı rengarenk flamingoların, allı turnaların ev sahipliği yaptığı bir mekan. Tam bir görsel şölen içerisindeyiz. Sosyal medyada ara ara fotoğraflarımızı paylaşıyoruz, gören arkadaşlarımız 'Bu Niğde'de mi?' diye soruyor, inanmıyorlar. Akkaya'daki bu güzellikleri görmek, izlemek, fotoğraf çekmek isteyenler için muhteşem bir zaman dilimindeyiz. Niğde fotoğraf ve doğa anlamında, doğa sporları için bulunmaz bir yer. Biz de şu an flamingoları çekiyoruz. Flamingolar izleyenlere kesinlikle sonsuz bir keyif veriyor. Doğa gözlemcilerini, kuş gözlemcilerini bu görsel şölene bekliyoruz" sözlerini kullandı.