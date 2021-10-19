Kocaeli'de hijyen malzemesi üretimiyle yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecine katkıda bulunan Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, imal ettiği plastik su bazlı boyalarıyla kamu kurumlarının duvarlarını renklendirmeye başladı.

Körfez ilçesindeki okulda kimya teknolojisi alanında eğitim gören 25 öğrenci, salgın sürecinde el solüsyonu, dezenfektan, kolonya, sıvı sabun, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu gibi hijyen malzemeleri üretimini artırdı.

Öğretmenleri gözetiminde yaklaşık 2 ay önce plastik su bazlı boya üretimine de başlayan öğrenciler, başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının iç ve dış cephe ile tavan boyası ihtiyaçlarını karşılıyor.

Okulda öğrendiklerini atölyede uygulama şansı bulan öğrenciler, bu sayede hem tecrübe kazanıyor hem de gelir elde ediyor.

"Günde 4 tona yakın boya üretebilecek kapasiteye sahibiz"

Okulun Kimya Teknolojisi Alan Şefi Muzaffer Oğuz, AA muhabirine, piyasadaki ünlü markaların kalitesinde üretim yaptıklarına işaret ederek, özellikle boya uygulayıcılarından önemli geri dönüşler olduğunu, ürünlerinin beğenildiğini dile getirdi.

Öğrencilerinin okulda tecrübe kazandığını vurgulayan Oğuz, "Bu tecrübeyle mezun olacaklar, sanayide tercih edilecek personel olacaklarını düşünüyoruz. Bu yıl burada çalışanlardan ilk mezunlarımızı vereceğiz." dedi.

Kolonya, dezenfektan, temizlik malzemesi üreten çok okul olduğunu ama boya üretimini Kocaeli'de ilk kendilerinin yaptığını aktaran Oğuz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sayılı sayıda okul yapıyor. Sipariş usulü çalışıyoruz. Döner sermaye çerçevesinde öncelikle sipariş alıyor, sonrasında bu sipariş bazında üretim yapıyoruz. Günde 4 tona yakın boya üretebilecek kapasiteye sahibiz. Çalışan öğrencilerimiz buradan gelir de elde ediyor ama en büyük kazanımları tecrübe. Üretimdeki tüm materyalleri tanıma, öğrenme, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip oluyorlar. Zaten ilk yaptığımız iş bu. Tesise öğrenciyi almadan önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriyoruz."

"Çevrede evini boyamak isteyenler bile alıyor"

Oğuz, boyaları "Zümrüt" ismiyle piyasaya sunduklarını dile getirerek, "Kamu kurumlarından daha çok sipariş alıyor, okulların boya tedarikini sağlıyoruz. Çevrede evini boyamak isteyenler bile gelip alıyor. Boyamızı alıp uygulayanlardan şu ana kadar olumsuz geri dönüş almadık. Hatta çok güzel, kapatıcı olduğunu söylediler. Piyasaya göre kalitemiz iyi, fiyatımız da daha uygun. Piyasadaki en kaliteli markalarla benzer kalitede boyayı daha uygun veriyoruz. Sonuçta çok kar yapma gibi bir hedefimiz yok." diye konuştu.

Siparişler sayesinde öğrencilerin ödemeleri ve sigorta masraflarını karşıladıklarını aktaran Oğuz, "Boya üretimine 1,5-2 ay önce başladık. Bu süreçte 4-5 okulun boya ihtiyacını karşıladık, bunun yanında bir miktar da piyasaya verdiğimiz boya var." dedi.

Kimya Teknolojisi bölümü 10. sınıf öğrencisi Alican Eroğlu (14) da okula gelmeden önce kimya hakkında fazla bir şey bilmediğini belirterek, "Öğretmenlerimiz sayesinde bilgilendirildim. Allah'ın izniyle ileride kimyager olabilirim." ifadelerini kullandı.