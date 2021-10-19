Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık maçı Başakşehir'de oynanacak
[Fotoğraf: AA]
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık ile oynayacağı karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım'da saat 20.00'de başlayacak mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Milli takım, gruptaki son maçında ise Karadağ ile 16 Kasım'da Podgorica Gradski Stadı'nda karşılaşacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı TFF
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