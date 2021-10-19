Hizan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Muhtarlar Derneği adına Gayda Köyü Muhtarı Mehmet Karaduman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cengiz Aslan, muhtarlık müessesinin en köklü kurumlardan olduğunu belirtti.

Aslan, "Muhtarlık, toplumumuzun tarihsel ve geleneksel niteliklerini içeren öz kültüründen doğan bir kurumdur. Siyasi partilerimiz demokrasimizin nasıl vazgeçilmez bir unsuru ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi muhtarlar da demokrasinin temel taşıdır. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köklü bir rol oynayan muhtarlık, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.