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Güncel
Meteoroloji, TRT Haber 27.06.2023 10:32

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Kurban Bayramı'nda yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava hakim olacak. Kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek. Hava sıcaklıkları ise batı ve güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu... Türkiye geneli hava durumu...

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kurban Bayramı'nda hava yurt genelinde az bulutlu ve güneşli geçecek.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Arife günü (27 Haziran Salı) hava durumu

Kuzeydoğu ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun, Kütahya, Çankırı, Eskişehir ve Artvin çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Bayramın birinci günü (28 Haziran Çarşamba) hava nasıl olacak?

Yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Kuzey ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimlerinin, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin, Orta Karadeniz kıyılarının, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

İkinci gün de sıcak hava etkili olacak

Bayramın ikinci günü (29 Haziran Perşembe) yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Bayramın üçüncü günü (30 Haziran Cuma) hava durumu

Yurt genelinde açık ve güneşli hava etkili olacak. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin, Batı Karadeniz kıyılarının, Orta ve Doğu Karadeniz’in, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü(1 Temmuz Cumartesi) hava durumu

Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

İstanbul, Ankara, İzmir, hava durumu,

Bayram süresince en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara ve Antalya'da 30, Samsun'da 27, İstanbul'da 31, İzmir'de 34, Adana'da 33, Diyarbakır'da 38, Erzurum'da 27, Trabzon'da 26 derece civarında seyretmesi bekleniyor. 

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