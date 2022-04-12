Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayına denk geliyor.

8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2022 Kurban bayramı…

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı