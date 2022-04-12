MEB’in yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan’da başladı. İşlemler 29 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek.

AÖL kayıt yenileme işlemleri, gerekli belgelerle birlikte il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla yapılacak.

Kayıt yenileme işlemini kimler yaptıracak?

01 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerimizden, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz.

Başvuru yeri

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri

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