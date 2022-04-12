Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2021-2022 AUZEF Bahar Dönemi sınav yerleri açıklandı. Peki AUZEF sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 16 Nisan Cumartesi ve 17 Nisan Pazar günlerinde yapılacak.
Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alınabiliyor.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLA
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.
Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur.
Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
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