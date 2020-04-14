Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2020 yılının dini günleri belli oldu. Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlıyor. Kurban Bayramı tarihi...
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayının sonuna denk geliyor.
31 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 3 Ağustos günü son bulacak.
2020 yılı dini günleri…
Ramazan Başlangıcı - 24 Nisan Pazar
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı Arifesi- 23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün- 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün- 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 26 Mayıs Salı
Kurban Bayramı Arifesi- 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün - 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün- 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün- 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Ağustos Pazartesi
Hicri Yılbaşı - 20 Ağustos Perşembe
Aşure günü - 29 Ağustos Cumartesi
Mevlid Kandili - 28 Ekim Çarşamba
- 16:51
- 16:43
- 16:55
- 16:38
- 16:31