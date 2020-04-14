Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayının sonuna denk geliyor.

31 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 3 Ağustos günü son bulacak.

2020 yılı dini günleri…

Ramazan Başlangıcı - 24 Nisan Pazar

Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı Arifesi- 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün- 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün- 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı Arifesi- 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün - 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün- 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün- 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Ağustos Pazartesi

Hicri Yılbaşı - 20 Ağustos Perşembe

Aşure günü - 29 Ağustos Cumartesi

Mevlid Kandili - 28 Ekim Çarşamba