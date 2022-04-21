Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kumar oynayan ve kumar oynatmak için yer temini sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynatmak için yer temininde bulunan 1 kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 10 kişiye idari para cezası kesildi.

Bir kişi hakkında da Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.