Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör operasyonu
Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karaköprü İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H'ye yardım ettiği belirlenen S.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Karaköprü ilçesinde saklandığı belirlenen S.M, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Terör Örgütü PKK/YPG PKK/KCK
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