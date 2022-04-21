Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur Mahallesinin Kom Küme Evleri mevkiinde 66 yaşındaki Seyfettin Zengin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, ahırda bulunan 72 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

"Geçimimi bu hayvanlar sayesinde sağlıyordum"

Zengin, evinin yakınlarındaki ahırda çıkan yangına komşularının haber vermesi üzerine müdahale ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Yangında, 72 keçim ve 4 ineğim telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi. Gerekli tutanaklar tutuldu. Ahırda bulunan hayvanlarımın tamamı yandı. Hiçbirini kurtaramadık. 7 çocuğum var. Bu hayvanlar sayesinde geçimimi sağlıyordum. Büyük bir sıkıntı içerisine girdim. Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyorum."