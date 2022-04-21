Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş makinesini çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alandan tomruk yükleyici kepçeyi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akılçalman Orman Kooperatifi yetkilileri jandarmaya ormanlık alanda bıraktıkları tomruk yükleyici kepçenin çalındığı ihbarında bulundu.
Jandarma ekiplerinin MOBESE ve güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucu, iş makinesinin K.T, E.D. ve R.Y. tarafından Daday-Eflani kara yoluna indirilerek oto kurtarıcı ile Araç ilçesine götürüldüğü tespit edildi.
Olayla ilgili K.T, E.D. ve R.Y. gözaltına alındı, Araç ilçesinde K.D'ye 11 bin liraya satıldığı belirlenen iş makinesine ise el konuldu.
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