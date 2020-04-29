Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Meydanı'nda boş bir dairede kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine buraya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan A.D. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Buradaki bazı malzemelere adli makamların talimatıyla el konuldu.

A.D. ve Ö.Ö'nün de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca bu kişilere Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 39 bin 375 lira ceza uygulandı.

Kumar oynatıldığı tespit edilen adres, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Öte yandan, zanlılardan Ö.Ö'nün kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan kaydı bulunduğu ve hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.