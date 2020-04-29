İhsaniye Kaymakamlığı, İhsaniye Belediyesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle geçen yıl Çaltepe mevkisinde proje kapsamında oluşturulan "Frigya Çiçek Bahçesi" baharın gelmesiyle birlikte canlandı.

3 bin 500 metrekarelik alana ilk etapta 10 bin kök olarak dikilen lale soğanlarının, hasattan sonra çoğalarak 35 bine ulaşması bekleniyor.

İçerisindeki farklı süs bitkileriyle de güzel görüntüler oluşturan "Frigya Çiçek Bahçesi" insanların ilgisini çekiyor.

İlçe Tarım Müdürü Muhammet Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında ilk kez ekimini yaptıkları lalelerin veriminden oldukça memnun olduklarını söyledi.

İhsaniye'nin çiçek ve süs bitkileri yetiştiriciliğine uygun bir iklime sahip olduğunu dile getiren Erdal, "Geçen yıl diktiğimiz 10 bin kök lale ve süs bitkileri soğanları, bu yıl muhteşem bir şekilde kendini gösterdi. Alanımız geniş olduğu için seneye burası artan çiçeklerimizle daha da güzel olacak. Yine burayı doğal bir fotoğraf stüdyosu gibi tasarlıyoruz. Seneye inşallah, dekoratif ahşap malzemeler ile dev salıncaklar kuracağız. Çiçek bahçemizi yakında bir çekim merkezi haline getireceğiz." dedi.