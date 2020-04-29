Çarşamba pazarındaki denetim ve uygulamalarda, giriş ve çıkışların tek noktalardan yapılması sağlandı.

Ekipler, vatandaşlar ve pazarcıların maske kullanması konusunda uyarılarda bulunup, pazar girişine el dezenfektanı koydu.

Belediye zabıta ekipleri sabah saatlerinden itibaren pazarda denetimlerde bulunduklarını ve alışveriş anında sosyal mesafenin korunmasını sağlamaya çalıştıklarını aktardı.