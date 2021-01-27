Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulu'da çatı yangını
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin çatısı tamamen yandı.
Kemaliye Mahallesi'nde Osman Demirkıran'a ait tek katlı müstakil evin çatısından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çatıdaki yangını eve sıçramadan söndürdü.
Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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