Yeni Mahallede Serkan K'ye ait besihanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Boş olduğu öğrenilen besihanede, hasar meydana geldi.