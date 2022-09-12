Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulu'da besihanede çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotograf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde bir besihanede çıkan yangın söndürüldü. Besihanede, hasar meydana geldi.
Yeni Mahallede Serkan K'ye ait besihanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Boş olduğu öğrenilen besihanede, hasar meydana geldi.
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