Başiskele ilçesinde anne ve babasıyla birlikte ekmek almaya çıkan 5 yaşındaki Bedirhan Öztürk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve dikişler atılan küçük Bedirhan, plastik cerrahi servisinde tedavi altına alındı.

"Biz olmasaydık çocuğu parçalayacaklardı"

Baba Murat Öztürk, olay anını şöyle anlattı:

"Dün ekmek almak için ailece markete çıktık. Çocuk, arabayı görünce bir yere gittiğimizi zannedip koştu. Bir anda köpek saldırdı. Biz koşunca, köpek çocuğu bıraktı. Bir baktım çocuğun her tarafı kan olmuş. Komşular ambulansı çağırmışlar o arada. Hastaneye götürdük çocuğu. Biz bu tür olayları televizyonlarda görüyorduk ve başımıza gelince yaşadık. Yanında olmasaydık köpekler çocuğu parçalayacaktı. Bu köpeklerin ne yapacağı belli değil."