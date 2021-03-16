Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 400 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA (ARŞİV)]
Malatya'da, 400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışması sonucunda bir adreste sahte içki imal edildiği belirlendi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 400 litre sahte içki ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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