Kuyucak’ta kaçak kazı ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri bir küpün bulunduğunu görünce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü arayarak bilgi verdi.

Yapılan incelemede, küp olarak tabir edilen kültür varlığının çağlar boyunca tahıl ve zeytinyağı depolamada kullanılan pişmiş topraktan imal edilmiş "Pithos" olduğu tespit edildi.

Pithos, Afrodisias müzesinde incelenecek

Çıkarılan küp iş makineleri yardımıyla kamyonete yüklenerek Karacasu'daki Afrodisias Müzesine götürüldü. Küpün burada yapılan incelemesinin ardından kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.

“Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olma ihtimali yüksek”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, bulunan Pithos’un tarihine ilişkin açıklama yaptı:

"Zarar görmemesi için ivedilikle işlemlere başladık. Pithos'u Müzemize kazandırdık. Pithoslar depolama amaçlı kullanılan kaplar olduğu için tarih boyunca aynı formda yapılmıştır. Pithos gibi formu çok değişmeyen kapları tarihlemenin en iyi yolu etrafında ele geçen buluntular oluyor.

Bugün arazi genelinde benim gözlemlediğim geç Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan sarı sırlı kırık kap parçaları vardı. Pithos' un bulunduğu bölgenin yakınında ise Osmanlı döneminde askeri gözlem noktalarının olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Pithos' un geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olma ihtimali çok yüksek."