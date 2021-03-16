Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik akışında yoğunluk yaşanıyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul trafiğinde kentin belirli noktalarında yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 10.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.
Kentin Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolunda Beylikdüzü-Avcılar, Bahçelievler-Zeytinburnu ile Esenyurt TEM Bağlantı Yolu Haramidere istikametinde trafik akışında yavaşlama gözlendi.
Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu'nda Maltepe-Ataşehir, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine sıkışıklık yaşanıyor.
Öte yandan sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların da duraklarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.
Etiketler: Trafik
Son Haberler
- 10:36
- 10:22
- 10:25
- 10:14
- 10:28
Sıradaki Haber
Adana'da polis denetimlerinde 53 silah ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz