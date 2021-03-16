Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 14 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polis, adresinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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