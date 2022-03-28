KTMÜ’nün dijitalleştirilmesi faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen ve Orta Asya’da bir ilk olan projenin tanıtım programı Mühendislik Fakültesi binasında bulunan KTMÜ Birûni VR-LAB’da yapıldı.

KTMÜ’nün dijitalleştirme çalışmalarında önemli bir adım olan VR-LAB projesinin tanıtım programına Türkiye’den, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Başdanışmanı Dr. Mehmet Berk, laboratuvar yazılımını Üniversiteye hibe eden Nara Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Karadayı ve projeye emeği geçen Prof. Dr. Erdal Bay katıldı.

Orta Asya’nın ilk VR-LAB projesi

Programda Rektör Danışmanı, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Oktay Özgül ile laboratuvarın kurulması çalışmalarında büyük emek sahibi olan, laboratuvarın kurulması çalışmalarını yürüten KTMÜ Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Birûni VR-LAB Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Arif Özerbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dijital seferberlik ilanı doğrultusunda bir adım

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, programda yaptığı konuşmada, “Üniversitemize olan özel alâkasıyla övündüğümüz, gösterdikleri hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden canla başla çalıştığımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın engin vizyonuyla ilan ettikleri dijital seferberlik doğrultusunda Orta Asya’da bir ilk olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Birûni VR-LAB projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Üniversitemizi dijitalleştirme çalışmalarımızda önemli bir adım olan VR-LAB projemizin hayırlara vesile olmasını dileriz.” dedi.

Öğretim kalitesini çağın imkânlarıyla arttırma

VR-LAB’ın kurulmasına katkı sağlayan genç bilim adamlarına ve Üniversite mensuplarına teşekkür eden Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, geçen sene 8 laboratuvar kurduklarını, bu sene 8 tane laboratuvar daha kuracaklarını, böylece öğrencilerin eğitim seviyesini çağın sağladığı imkânlarla yükselteceklerini ifade etti.

KTMÜ’ye 1 Milyon Dolarlık hibe

Yeni yatırımları Devletin imkânlarının yanı sıra diğer imkânları da kullanarak yapmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Prof. Dr. Ceylan, Üniversiteye böylece 1 Milyon Dolar’a yakın değerde tıbbi, teknik ve teknolojik malzemeyi hibe olarak aldıkları bilgisini verdi.

Alpaslan Ceylan, sözlerini, “Gaziantep'in değerli yöneticileri buradayken, Üniversitemize onların desteklerini de beklediğimizi ifade etmek isterim. Türk Dünyası’nın bu güzide kurumuna katkı, Türk Dünyası’nın en büyük sermayesi olan insan kaynağına katkı yapmak demektir. Herkesin elinden gelen katkıyı gönülden yapacağına olan inancımız tamdır.” diyerek tamamladı.

Dijitalleşme sürecinde yeni bir başarı

Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, “Eğitimde dijitalleşmenin rolünün çok büyük olduğunu pandemi döneminde gördük. Pandemi döneminin eğitimde pozitif tarafları oldu. Eğitimi dijital ortamda başarıyla yürüttük. Şimdi böyle bir laboratuvarkurulması ise Üniversitenin bir başka başarısıdır. Yazılım, bilgisayar mühendisliği alanında eğitim gören öğrencilerimiz çok yetenekli gençler. Onlar burada çok etkili işler yapabilirler. Bu laboratuvar onlara iyi bir motivasyon kaynağı olacaktır.” dedi.

Sanal gerçeklikle etkin ve verimli öğretim

Laboratuvardan ve laboratuvarın öğretime sağlayacağı faydalardan ayrıntılı olarak söz eden Prof. Dr. Mehmet Arif Özerbaş, “Tüm bu yapılanları tabii ki öncelikle Rektörümüzün katkıları ile onun liderliğinde yapabiliyoruz. Şu ana kadar bütün yaptıklarımız aslında bir başlangıçtır. Hocalarımızın desteğiyle daha büyük işler yapacağız.” dedi.

Sanal gerçeklik öğrenme ortamları ile öğrencilere çok farklı ortamların gerçekmiş gibi yaşatılabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Arif Özerbaş, “Eğitim süreçlerine ne kadar çok duyu organı katılabilirse öğrenme o kadar çabuk ve kalıcı oluyor. Sanal gerçeklik araçlarıyla biz öğrencinin görme ve işitme duyusunun yanı sıra koku alma ve dokunma duyusuna da hitap etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrenci bu süreci adeta yaşayarak gerçekleştiriyor.” diye konuştu.

Herkese açık laboratuvar

“Şu anda dijital bir sınıf özelliğini taşıyan laboratuvarımızda üstün nitelikli bilgisayarımız ve bilgisayarımıza bağlı olarak ultra sanal gerçeklik gözlüklerimiz, aynı zamanda etkileşimli tahtamız ve bir projeksiyon cihazımız mevcuttur. Burası sadece bir bölüme ya da fakülteye değil, bütün öğrencilerimize, bütün akademisyenlerimize açık bir laboratuvar olacaktır. Bu laboratuvarda sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, spor bilimleri disiplinlerinde her türlü içerik üretilecektir.Burası geleceğe yönelik planların yapılacağı bir laboratuvar olacaktır. Lisans öğrencilerimiz burada deneylerini gerçekleştirebilecek, lisansüstü öğrencilerimiz tezlerini uygulamalı yapabilecek, akademisyenlerimiz projelerini, her türlü uygulamalarını burada gerçekleştirebileceklerdir.” dedi.

Birûni isminin kattığı değer

Mehmet Berk, konuşmasında, “Bu laboratuvarın çok büyük hizmetler vereceğine inanıyorum. Hele adının da Birûni olması ayrı bir özellik, ayrı bir ciddiyet katacaktır, ayakları yere basan bir bilim adamı bir kültür hazinesi olduğu için.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi vekâleten buraya bizleri gönderdi. Onun adına da sizlere selam ve hürmetlerimi iletiyorum.” sözlerini söyledi.

Eğitim sistemlerinde dönüşüm

Prof. Dr. Erdal Bay da “Pek çok alanda dönüşümler gözlemlediğimiz bu çağda, eğitim sistemlerinde de bir dönüşüm olması gerekiyordu. Bu laboratuvarın açılışı hem Manas Üniversitesi’nin eğitim kalitesinin gelişmesine hem de Manas Üniversitesi’nin ‘bir üniversiteden ötesi…’ sloganıyla çıkmış olduğu yolda vizyonuna katma değer katacaktır.” dedi.

Türkiye’de üretileni Türk Dünyası’na taşımanın gururu

Zafer Karadayı ise “Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bugün burada sizinle paylaşacağımız uygulamayı Türkiye’de,Çanakkale’de bir avuç genç arkadaşla bir araya gelerek yaptık. Onların hepsiyle gurur duyuyorum. Onların selamını getirdim size. Bizim orada ürettiğimizi burada kardeşlerimizle paylaşmak bizim için bir gurur kaynağıdır.” diye konuştu.

Programda Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, sanal laboratuvar uygulamasını denediler.

Rektör ve Rektör Vekili, konuklara, Üniversiteye yaptıkları katkıdan ötürü Teşekkür Belgesi verdi.