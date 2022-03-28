Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YÖKDİL 2022 sonuçları açıklandı... 2022 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı. YÖKDİL 2022 sonuçları nasıl sorgulanır? 2022 YÖKDİL sonuç sorgulama...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 13 Mart 2022'de uygulanan 2022-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
2022 YÖKDİL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarına kimlik numaraları ve şifreleri ile erişilebilecek.
YÖKDİL 2022 sınav sonuçları için tıklayınız.
Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceği kaydedildi.
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