Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS tercih sonuçları açıklandı... KPSS-2020/2 tercih sonucu sorgulama...
KPSS yerleştirme sonucu nasıl sorgulanır? Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020/2 tercih sonuçları erişime açıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KPSS 2020/2 tercih sonucu nereden öğrenilir?
KPSS 2020/2 tercih sonuçlarına http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarıhttps://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 14, 2021
Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.
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