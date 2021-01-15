Aşılama takvimi işliyor. Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulamasına "aşı durumu" eklendi.

Çin’den gelen Sinovac aşısı, acil kullanım onayının verilmesiyle 81 ilde sağlık çalışanları için uygulanmaya başlandı.

Koronavirüsle mücadelede, kamu binaları, tatil rezervasyonları, yolculuk gibi hemen her alanda kullanılan Hayat Eve Sığar uygulaması aşı için de kullanılacak.

Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulamasına bugün aşı durumu eklendi. Vatandaşların aşı olup olmadığı hem HES uygulamasına hem de e-Nabız sistemine işlenecek.

Böylece vatandaşlar, e-Nabız uygulamasına eklenen "COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.

e-Nabız nedir?

e-Nabız kişisel sağlık bilgilerinizi yönetebileceğiniz, Türkiye'nin güvenilir kişisel sağlık kaydı sistemidir. e-Nabız T.C. Sağlık Bakanlığı uygulamasıdır.

e-Nabız sayfasına nasıl giriş yapılır?

E-Devlet Kapısı Üzerinden E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız sayfasına giriş yapmak için tıklayınız.