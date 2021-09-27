Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı... 2021 KPSS branş bazında sıralama sorgulama...
KPSS branş bazında sıralamalar erişime açıldı. KPSS'ye katılan adaylar, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin AİS uygulaması üzerinden öğrenebilecek. KPSS branş bazında sıralama sorgulama...
ÖSYM'nin internet sitesinden, "2021 KPSS-Lisans: Branş Bazında Sıralamalar", "2020 KPSS-Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi", "2018-EKPSS ve 2020-EKPSS Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi" başlıklarıyla 3 ayrı duyuru yayımlandı.
Bu sınavlara katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
KPSS branş bazında sıralamalar nasıl sorgulanır?
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile KPSS sıralamalarını öğrenebilecek.
Bilgilendirme amacıyla oluşturulan sıralamalar, aynı alanda sınava giren adayların başarı durumlarını değerlendirme imkanı sağlıyor.
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