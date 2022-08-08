Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personel Seçme Sınavı'na ilişkin yeni takvimi açıkladı.

2022 KPSS ne zaman yapılacak?

2022 KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül'de yapılacak.

2022 ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacağı açıklandı.

2022 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi.,

ÖSYM tarafından "2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

Sınavı iptal edilen adaylardan ücret talep edilmeyecek

31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edilmiş, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti.

Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilecek.