Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 17,96 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yüzde 0,1 değer kaybeden dolar/TL günü 17,9097'den tamamladı.

8 Ağustos güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 17,9620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,46 primle 18,3250'den, sterlin/TL yüzde 0,50 yükselişle 21,7430'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 106,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi 0,2 yükselişle 1,0210'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle tahvil ve döviz piyasasında oynaklığın arttığını bildirdi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.