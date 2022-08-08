Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Çal ilçesinde, otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Erkun Erkaslan idaresindeki otomobil, Yazır Mahallesi'nde Erol Ekseli yönetimindeki traktöre çarptı.
Kazada sürücüler, Mustafa Erkaslan ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Erkaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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