Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.027 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.685 lira, Cumhuriyet altını da 6.885 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,9 azalışla günü 1.775,3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.777,4 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle piyasalarda artan resesyon ve enflasyon ikileminin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenerek yüzde 70 seviyesine çıktığını anımsatan analistler, kasım toplantısında ise yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1027 lira 30 kuruşken satışı ise 1027 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.669 lira satış fiyatı 1.685 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 8 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.777,31 dolar

Satış: 1.777,70 dolar

Gram

Alış: 1027,30 lira

Satış: 1027,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.669,57 lira

Satış: 1.685,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.723,00 lira

Satış: 6.885,00 lira